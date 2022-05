L’eterno Ancelotti

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nato in una famiglia profondamente religiosa, Ralph Waldo Emerson aveva inizialmente seguito la linea “professionale” dinastica: così come il bisnonno, il nonno e il padre, era diventato anche lui un ministro della Chiesa Unitaria, nel 1829. Appena tre anni dopo, anche a causa della morte della moglie, Emerson aveva abbandonato la sua attività di ministro, e si apprestava a diventare un campione dell’individualismo etico e civile americano. Ogni dogma che aveva assorbito, così lo aveva espulso: «Una stupida coerenza è l’ossessione di piccole menti, adorata da piccoli uomini politici e filosofi e teologi. Con la coerenza una grande anima non ha, semplicemente, nulla a che fare». Otto anni dopo il suo arrivo, quando a volerlo era stato Liedholm, Carlolascia la Roma. È il 1987, Viola è convinto di aver fatto un affare e anche il suo nuovo presidente, Silvio ...