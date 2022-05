Klay Thompson super | 32 punti in gara - 5 contro Dallas

Advertising

LiaCapizzi : Oltre i record e i trofei c'è questo video: La faticaccia di Klay Thompson nel trattenere le lacrime. Ne ha versat… - clape87 : RT @StorieASpicchi: Rottura del legamento crociato, rottura del tendine d’Achille, quasi 1000 giorni di calvario prima di rivedere il campo… - daianadilisi24 : RT @LiaCapizzi: Oltre i record e i trofei c'è questo video: La faticaccia di Klay Thompson nel trattenere le lacrime. Ne ha versate già tr… - edibosich : RT @LiaCapizzi: Oltre i record e i trofei c'è questo video: La faticaccia di Klay Thompson nel trattenere le lacrime. Ne ha versate già tr… - RobertoGrassi : RT @LiaCapizzi: Oltre i record e i trofei c'è questo video: La faticaccia di Klay Thompson nel trattenere le lacrime. Ne ha versate già tr… -

Sky Sport

In gara 5 della finale playoff di Conference Ovest di Nba, i Golden State Warrios superano per 120 - 110 i Dallas Mavericks e si qualificano per le Finals. Decisivo, autore di 32 punti, con 8 triple a segno. Guarda gli highlights del matchSteph Curry è l'Mvp della finale Ovest ma èl'uomo decisivo di gara - 5 nell'ultima sfida con 32 punti: da giovedì a San Francisco la squadra di Steve Kerr giocherà per il titolo per la sesta volta in 8 anni NBA, non palleggia, tira e segna: è tornato il Klay Thompson che conoscevamo Come da pronostico, Golden State sfrutta il primo match point interno, batte 120-110 Dallas e chiude la serie sul 4-1, volando alle Nba Finals. Al Chase Center, gli uomini di Kerr giocano un primo tem ...Protagonista della partita Klay Thompson autore di 32 punti 11 dei quali nel 2° quarto che ha segnato il match: 41-29 il parziale per consentire ai padroni di casa di andare all'intervallo avanti ...