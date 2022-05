Kevin Spacey dovrà difendersi dall'accusa di aver aggredito sessualmente tre ragazzi in Gran Bretagna (Di venerdì 27 maggio 2022) L'attore è stato incriminato per fatti avvenuti tra il 2005 e il 2013, quando era direttore artistico dello storico teatro Old Vic, nella capitale inglese. Non è ancora stata fissata la data d'inizio del processo Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) L'attore è stato incriminato per fatti avvenuti tra il 2005 e il 2013, quando era direttore artistico dello storico teatro Old Vic, nella capitale inglese. Non è ancora stata fissata la data d'inizio del processo

