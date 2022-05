Intanto online è partita la petizione per estenderlo a tutte (Di venerdì 27 maggio 2022) Congedo mestruale di un giorno retribuito al 100 per cento in caso di ciclo doloroso. A offrirlo alle 6 dipendenti di Trainerpink che lavorano come fitness trainer nella sua azienda di allenamento online è Carlotta Gagna 30 anni. «Soffro di sindorme dell’ovaio policistico (PCOS) – che viene definito disordine ovulatorio, spesso legato a mestruazioni irregolari, irsutismo e obesità, ndr – e so cosa significa dover lavorare con il ciclo doloroso. Per me quindi è stato naturale pensare a questa misura per il nostro team» spiega l’imprenditrice. Carlotta Gagna ha offerto il congedo mestruale alle dipendenti Leggi anche › In Francia un’azienda offre un congedo retribuito durante il ciclo mestruale Congedo mestruale sulla parola Le dipendenti hanno diritto al congedo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Congedo mestruale di un giorno retribuito al 100 per cento in caso di ciclo doloroso. A offrirlo alle 6 dipendenti di Trainerpink che lavorano come fitness trainer nella sua azienda di allenamentoè Carlotta Gagna 30 anni. «Soffro di sindorme dell’ovaio policistico (PCOS) – che viene definito disordine ovulatorio, spesso legato a mestruazioni irregolari, irsutismo e obesità, ndr – e so cosa significa dover lavorare con il ciclo doloroso. Per me quindi è stato naturale pensare a questa misura per il nostro team» spiega l’imprenditrice. Carlotta Gagna ha offerto il congedo mestruale alle dipendenti Leggi anche › In Francia un’azienda offre un congedo retribuito durante il ciclo mestruale Congedo mestruale sulla parola Le dipendenti hanno diritto al congedo ...

