Immigrato violenta una 18enne in stazione | Non doveva essere in Italia

(Di venerdì 27 maggio 2022) Una ragazza da poco maggiorenne è statata nelladi Monza da un 19enne egiziano irregolare in

Advertising

Lavoce.info

La prevenzione comprende l'accettazione del diverso, dello straniero, del nomade. La difesa popolare nonè la cultura della vita contro la cultura della morte. Gesù è chiaro e ......- che è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi - è un ebreo di 47 anni... Oggi unaguerriglia urbana ha interessato la Spianata delle moschee a Gerusalemme entrando fin ... Il contributo degli immigrati al bilancio pubblico | M. Baldini, F. Campomori ed E. Pavolini E’ perciò una bella occasione la lettura del volume di Paola Sani "Renzo Fanfani prete operaio", con un’antologia di scritti che vanno dal 1969 al 2011, proprio perché fa risentire la sua voce e il su ...