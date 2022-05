Il debutto di coppia a Cannes: Kaia Gerber accompagna Austin Butler (Di venerdì 27 maggio 2022) Kaia Gerber ha partecipato al nono giorno di red carpet al Festival di Cannes per l’anteprima di Elvis. Il protagonista, del resto, è il suo fidanzato Austin Butler. Difficile passare inosservati quando si è Kaia Gerber. La modella, figlia di Cindy Crawford, ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes accompagnando il suo fidanzato Austin Butler per una serata importante. E lo è anche lato romance, perché si tratta del primo tappeto rosso calcato insieme anche in qualità di coppia. Finora i due sono stati immortalati insieme dall’obiettivo indiscreto dei paparazzi, ma questa volta hanno scelto di rendere noto l’ovvio, senza più nascondersi. E il bacio appassionato scambiato sul ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 27 maggio 2022)ha partecipato al nono giorno di red carpet al Festival diper l’anteprima di Elvis. Il protagonista, del resto, è il suo fidanzato. Difficile passare inosservati quando si è. La modella, figlia di Cindy Crawford, ha sfilato sul red carpet del Festival dindo il suo fidanzatoper una serata importante. E lo è anche lato romance, perché si tratta del primo tappeto rosso calcato insieme anche in qualità di. Finora i due sono stati immortalati insieme dall’obiettivo indiscreto dei paparazzi, ma questa volta hanno scelto di rendere noto l’ovvio, senza più nascondersi. E il bacio appassionato scambiato sul ...

