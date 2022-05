Guerra in Ucraina, trovati 70 corpi sotto le macerie in uno stabilimento a Mariupol: “Moti in un bombardamento” (Di venerdì 27 maggio 2022) Circa 70 cadaveri sono stati trovati nell’ex stabilimento di Oktyabr, a Mariupol. Lo ha affermato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. “Le persone sono rimaste tra le macerie dell’edificio dopo il bombardamento. I corpi sono stati chiusi in sacchetti di plastica e portati per la sepoltura in una fossa comune nel villaggio di Stary Krym”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Circa 70 cadaveri sono statinell’exdi Oktyabr, a. Lo ha affermato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. “Le persone sono rimaste tra ledell’edificio dopo il. Isono stati chiusi in sacchetti di plastica e portati per la sepoltura in una fossa comune nel villaggio di Stary Krym”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - _Nico_Piro_ : #26maggio in #Ucraina 3,974 morti e 4,654 feriti. Dati (al 24/5) presumibilmente sottostimati. Il bilancio delle vi… - GiovaQuez : Rovelli: 'La guerra CIVILE in Ucraina in cui la Russia è intervenuta. Perché ci sono ucraini che combattono contro… - PandinoSteve : RT @welikeduel: A #propagandalive questa sera un nuovo reportage sulla guerra in Ucraina di Francesca Mannocchi, nostra ospite in studio.… - LoisZorro : RT @HSkelsen: Carlo Rovelli ha appena detto che la Russia è intervenuta nella guerra civile in Ucraina. No, caro professore, quella guerra… -

Guerra. Ad aprile l'Italia ha più che raddoppiato le importazioni dalla Russia L'impennata dei prezzi di gas , petrolio e carbone in seguito all'invasione dell'Ucraina ha aumentato drammaticamente lo squilibrio commerciale tra Italia e Russia . Ad aprile, dicono i numeri dell'... Guerra in Ucraina, le notizie del 93esimo giorno Lavrov: Occidente ha dichiarato guerra al mondo russo Sullo stesso argomento: Così Mosca vuole russificare l'Ucraina occupata Quanto deve durare la guerra "Attendisti" contro "volontaristi" nell'Ue Ucraina, Biden fornirà armi più potenti: in arrivo missili a lunga gittata Intanto l’amministrazione Biden si starebbe preparando a inviare all’Ucraina armi più potenti: i missili a lungo raggio che da tempo Kiev sta chiedendo perché “potrebbero essere il punto di svolta ... Champions: mercato nero per la finale, biglietti a 5.000 euro Trasferita da San Pietroburgo a Saint-Denis a causa della guerra in Ucraina, la sfida fra Liverpool e Real Madrid è uno scontro fra due giganti della categoria. Ufficialmente il sold out è stato ... L'impennata dei prezzi di gas , petrolio e carbone in seguito all'invasione dell'ha aumentato drammaticamente lo squilibrio commerciale tra Italia e Russia . Ad aprile, dicono i numeri dell'...Lavrov: Occidente ha dichiaratoal mondo russo Sullo stesso argomento: Così Mosca vuole russificare l'occupata Quanto deve durare la"Attendisti" contro "volontaristi" nell'UeIntanto l’amministrazione Biden si starebbe preparando a inviare all’Ucraina armi più potenti: i missili a lungo raggio che da tempo Kiev sta chiedendo perché “potrebbero essere il punto di svolta ...Trasferita da San Pietroburgo a Saint-Denis a causa della guerra in Ucraina, la sfida fra Liverpool e Real Madrid è uno scontro fra due giganti della categoria. Ufficialmente il sold out è stato ...