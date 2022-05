Giro d’Italia 2022, Mikel Landa: “Non mi accontento del terzo posto, voglio di più” (Di venerdì 27 maggio 2022) Ultimi tre giorni del Giro d’Italia 2022 e c’è ancora tutto da decidere. Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) hanno soltanto tre secondi di margine l’uno dall’altro, mentre al terzo posto, più staccato ad 1’05” dalla rosa, c’è Mikel Landa (Bahrain-Victorious) che sembra sicuro del piazzamento sul podio dopo il ritiro di Joao Almeida visti gli oltre quattro minuti di vantaggio su Vincenzo Nibali. Lo scalatore iberico è stato, sin dall’arrivo delle grandi tappe di montagna, uno dei migliori, tenendo sempre il passo di Carapaz e Romain Bardet prima, e di Hindley poi. Se il Giro si concludesse oggi, andrebbe a pareggiare il suo miglior risultato in carriera in un Grand Tour, il terzo posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Ultimi tre giorni dele c’è ancora tutto da decidere. Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) hanno soltanto tre secondi di margine l’uno dall’altro, mentre al, più staccato ad 1’05” dalla rosa, c’è(Bahrain-Victorious) che sembra sicuro del piazzamento sul podio dopo il ritiro di Joao Almeida visti gli oltre quattro minuti di vantaggio su Vincenzo Nibali. Lo scalatore iberico è stato, sin dall’arrivo delle grandi tappe di montagna, uno dei migliori, tenendo sempre il passo di Carapaz e Romain Bardet prima, e di Hindley poi. Se ilsi concludesse oggi, andrebbe a pareggiare il suo miglior risultato in carriera in un Grand Tour, il...

