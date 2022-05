“Genocidio in Ucraina”. Gli studiosi si schierano contro le atrocità di Putin (Di venerdì 27 maggio 2022) Le azioni della Russia in Ucraina forniscono prove sufficienti per concludere che Mosca sta incitando al Genocidio e commettendo atrocità intese a distruggere il popolo ucraino. Sono le conclusioni di un rapporto indipendente, redatto dal New Lines Institute for Strategy and Policy , un think tank con sede negli Stati Uniti, e dal Raoul Wallenberg Center for Human Rights che ha sede in Canada, che verrà pubblicato oggi ma di cui parla in anteprima sul proprio sito la Cnn. Il rapporto, firmato da oltre 30 importanti studiosi di diritto ed esperti di Genocidio, accusa lo stato russo di aver violato diversi articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sul Genocidio. Avverte che esiste un rischio grave e imminente di Genocidio in Ucraina, sostenendo le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Le azioni della Russia inforniscono prove sufficienti per concludere che Mosca sta incitando ale commettendointese a distruggere il popolo ucraino. Sono le conclusioni di un rapporto indipendente, redatto dal New Lines Institute for Strategy and Policy , un think tank con sede negli Stati Uniti, e dal Raoul Wallenberg Center for Human Rights che ha sede in Canada, che verrà pubblicato oggi ma di cui parla in anteprima sul proprio sito la Cnn. Il rapporto, firmato da oltre 30 importantidi diritto ed esperti di, accusa lo stato russo di aver violato diversi articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sul. Avverte che esiste un rischio grave e imminente diin, sostenendo le ...

