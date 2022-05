Fiction Rai | le novità in arrivo

(Di venerdì 27 maggio 2022)Rai: scopriamo insieme tutti i dettagli su messa in onda, trama e cast delle nuoveche vanno in onda prossimamente sulla Rai! Tvserial.it.

Advertising

...dopo lo spavento (e i danni) per l'incendio divampato la scorsa notte causato - è questa l'ipotesi - da un piccolo fuoco acceso da una troupe che è sull'isola delle Eolie per girare la'...Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze, l'incendio sarebbe partito dal set di unaprodotta dalla società 11 marzo per la, diretta dal regista Marco Pontecorvo e con protagonista ...Stromboli cerca di riprendersi dopo lo spavento (e i danni) per l'incendio divampato la scorsa notte causato - è questa l'ipotesi - da un piccolo fuoco acceso da una troupe che è sull'isola delle ...Se all’inizio l’idea di non vedere più Terence Hill interpretare il parroco più amato della televisione italiana ed uno dei più personaggi più amati della fiction di Rai Uno, campione di ascolti da ...