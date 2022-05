(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – E’nei prossimi istantideldella Repubblica, Sergioper i funerali di Ciriaco Deimpegnato questa mattina a Napoli per la visita del console algerino, Abdelmadjid Tebboune atterrerà nei prossimi istanti. Già dalla prime ore della mattinata il paese natale dell’ex Premier è blindato con le pattuglie di Polizia e Carabinieri a presidiare l’abitazione di Dein via Piano dove nel salone al primo piano è stata allestita la camera ardente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - Agenzia_Ansa : Si terranno oggi alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco De M… - anteprima24 : ** De Mita, Nusco è blindata: atteso l'arrivo del Presidente Mattarella ** - ciropellegrino : A Nusco proclamati 2 giorni di lutto per la morte di Ciriaco De Mita - inarteziogio : RT @rep_napoli: De Mita, i funerali a Nusco con il presidente Mattarella. La camera ardente nella villa di famiglia [di Dario Del Porto e P… -

per l'ultimo saluto a Ciriaco Deè atteso tra gli altri anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . shadow carousel Morto Ciriaco De, le immagini Morto Ciriaco De,...Il Capo dello Stato si recherà adove, alle 18.30, parteciperà ai funerali di Ciriaco De. Il Capo dello Stato non ha voluto mancare per l'ultimo saluto all'ex leader della Dc . La ...Alle 18.30 di questo pomeriggio si terranno i funerali di Ciriaco De Mita, morto all'alba di ieri nella casa di cura dei Pini di Avellino.Sono state riaperte le porte della villa di Nusco dove è stata allestita, nel salone al primo piano in via Piano, la camera ardente per Ciriaco de Mita, l'ex premier e leader democristiano scomparso ...