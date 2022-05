Covid, emergenza infinita: Mattarella chiude i giardini (Di venerdì 27 maggio 2022) Niente da fare: non se ne esce più. L’irrazionalità delle scelte in relazione al coronavirus continua a fare da padrone dalle parti delle istituzioni italiane. Avete presente l’illogica decisione di costringere gli studenti a tenere le mascherine a scuola con 30 gradi e le finestre aperte, mentre passano l’intera giornata a correre, fare sport, sbaciucchiarsi, bere insieme qualcosa in ogni dove senza Dpi? Bene. Una decisione simile è stata presa anche in vista della festa del 2 giugno al Quirinale. Causa Covid, infatti, negli ultimi due anni la ricorrenza è stata vissuta senza grandi cerimonie. Stavolta, in occasione del 76esimo anniversario della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella ha deciso di invitare per la sera del 1° giugno i capi missione accreditati in Italia per un concerto proprio al Quirinale. A eseguire le musiche di Ludwig van ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 27 maggio 2022) Niente da fare: non se ne esce più. L’irrazionalità delle scelte in relazione al coronavirus continua a fare da padrone dalle parti delle istituzioni italiane. Avete presente l’illogica decisione di costringere gli studenti a tenere le mascherine a scuola con 30 gradi e le finestre aperte, mentre passano l’intera giornata a correre, fare sport, sbaciucchiarsi, bere insieme qualcosa in ogni dove senza Dpi? Bene. Una decisione simile è stata presa anche in vista della festa del 2 giugno al Quirinale. Causa, infatti, negli ultimi due anni la ricorrenza è stata vissuta senza grandi cerimonie. Stavolta, in occasione del 76esimo anniversario della Repubblica, il Presidente Sergioha deciso di invitare per la sera del 1° giugno i capi missione accreditati in Italia per un concerto proprio al Quirinale. A eseguire le musiche di Ludwig van ...

