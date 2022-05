Cnn | “Biden pronto a inviare in Ucraina armi più potenti”

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – L’amministrazionesi starebbe preparando a potenziare il tipo diinviate dagli Usa all’. E’ quanto riporta la Cnn. Gli Stati Uniti potrebberoa Kiev “sistemi missilistici avanzati a lungo raggio che sono la principale richiesta dei funzionari ucraini”, spiega ancora la Cnn. La Casa Bianca, si legge, “è favorevole all’invio dei sistemi come parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana”. L'articolo proviene da Italia Sera.

