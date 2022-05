Carestia | migrazione e non solo I fronti della guerra ibrida di Putin

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nella chiamata di giovedì pomeriggio con Vladimir, Mario Draghi ha sollevato il temacrisi alimentare “che si sta avvicinando, e in alcuni Paesi africani è già presente”, sottolineando che “avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili”. L’allarme arriva dalle organizzazioni dedicate, come il World Food Programme dell’Onu. Il grano è bloccato in Ucraina dalle navi dello zar nel Mar Nero, mentre continuano gli attacchi russi all’infrastruttura agricola e di trasporto dell’Ucraina. Intanto la Russia continua a non esportare il fertilizzante, conscia del fatto che i prezzi del gas alle stelle (causati anche dai pompaggi insufficienti di Gazprom nel 2021) ne impatta la produzione in Europa e oltre. Ma perlaun altro fronte...