Cadavere di un uomo trovato in spiaggia: riconosciuto grazie a un tatuaggio (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina nei pressi del lido Tre Conchiglie di Agropoli, in provincia di Salerno. A notare il corpo è stato un passante che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine... Leggi su today (Di venerdì 27 maggio 2022) Ildi unè statoquesta mattina nei pressi del lido Tre Conchiglie di Agropoli, in provincia di Salerno. A notare il corpo è stato un passante che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine...

Advertising

TgrRaiVeneto : La famiglia del 44enne credeva che l'uomo si fosse messo in viaggio dopo una lite #IoSeguoTgr #Veneto #27maggio - tvoggi : AGROPOLI, MORTE IN SPIAGGIA. INDAGANO I CARABINIERI Il cadavere di un uomo è stato ritrovato, spiaggia del Lungomar… - VesuvioLive : ULTIM’ORA. Tragedia in Campania: trovato il cadavere di un uomo in spiaggia - rep_napoli : Shock ad Agropoli, trovato il cadavere di un uomo sul lungomare [di Andrea Pellegrino] [aggiornamento delle 11:25] - rep_napoli : Shock ad Agropoli, trovato il cadavere di un uomo sul lungomare [di Andrea Pellegrino] [aggiornamento delle 11:17] -