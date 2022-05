Banda all'assalto della Eurocom di Montemarciano, maxi - furto di telefonini. Auto di traverso e chiodi in strada per rallentare le indagini (Di venerdì 27 maggio 2022) Montemarciano - maxi - furto alla Eurocom di Montemarciano . Nella notte, una Banda di ladri ha dato l'assalto al centro di distribuzione logistica con una tecnica che lascia intendere che si tratti ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 27 maggio 2022)alladi. Nella notte, unadi ladri ha dato l'al centro di distribuzione logistica con una tecnica che lascia intendere che si tratti ...

Advertising

DanielaManetti : @stefanoasr L’ho detto subito! In campionato con la banda bassotti all’opera ce lo avrebbero annullato - TeleradioNews : Torre del Greco. 'Bonus Cultura': smantellata banda di truffatori che 'operava' anche nel casertano - ... (Fonte:… - Nonha_stata : @P_M_1960 @tufotufino @BenitoAtos Anche per me all'inizio è stato così, ora però prevale la guerra trabande su tutt… - LucioMM1 : @marccardillo @_alex91_ @stebellentani Cosa cambia all'occidente se l'ucraina è governata da una banda di ladroni v… - Patriziospe : @erretti42 Gigginen è già parte di una nuova rappresentanza politica … picconerà Conte giorno per giorno fino all’e… -