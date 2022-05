Attenzione Juventus, squadrone piomba su Zakaria: Allegri disperato (Di venerdì 27 maggio 2022) Denis Zakaria è stato un grande colpo da parte della Juve, ma non è sicura la sua permanenza dato che molte squadre stanno trattando con lui. Quando gennaio si è fatto male Federico Chiesa, per molti la Juventus non sarebbe stato in grado di ottenere la qualificazione per la Champions League, obiettivo che però è stato raggiunto grazie in particolar modo a un mercato di gennaio davvero di primo livello, grazie agli acquisti di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria, con il centrocampista svizzero che ha saputo essere il giusto punto di incontro tra difesa e attacco, ma per questo motivo sono adesso tante le squadre di livello che stanno cercando notizie su di lui. Denis Zakaria Juventus (Ansa Foto)Quando la Juventus ha acquistato Dennis Zakaria dal Borussia Monchengladbach, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Denisè stato un grande colpo da parte della Juve, ma non è sicura la sua permanenza dato che molte squadre stanno trattando con lui. Quando gennaio si è fatto male Federico Chiesa, per molti lanon sarebbe stato in grado di ottenere la qualificazione per la Champions League, obiettivo che però è stato raggiunto grazie in particolar modo a un mercato di gennaio davvero di primo livello, grazie agli acquisti di Dusan Vlahovic e di Denis, con il centrocampista svizzero che ha saputo essere il giusto punto di incontro tra difesa e attacco, ma per questo motivo sono adesso tante le squadre di livello che stanno cercando notizie su di lui. Denis(Ansa Foto)Quando laha acquistato Dennisdal Borussia Monchengladbach, ...

