Al via Settimana nazionale sclerosi multipla | lunedì monumenti in rosso

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Al via la Settimana nazionale della sclerosi multipla. Parte con il Congresso scientifico di Fism (Fondazione italiana sclerosi multipla) e l'attribuzione del premio Rita Levi Montalcini insieme al premio per il miglior poster, la roadmap di appuntamenti promossi da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) per fare informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, una delle malattie più gravi del sistema nervoso centrale. In una cornice di monumenti illuminati di rosso in tutta Italia, lunedì 30 maggio, si celebra la Giornata mondiale della sclerosi multipla, che si terrà ...

