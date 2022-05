Afragola in lutto | gira seminudo in strada | si accascia e muore Addio Giovanni

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si tinge di giallo la morte diA.nastasio, 35enne dideceduto ieri in piazza Vittorio Emanuela a Monopoli. Il giovane,e in stato di agitazione, si èto a terra stroncato da un malore. Ignote le ragioni.a 35enne a Monopoli in circostanze misteriose Da quanto apprende L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nano TV

a Casoria per la morte di Francesco Caffarelli, 24 anni, militare della Guardia di Finanza. Il ... Sgomento in città, ma anche addove la famiglia di Francesco è molto conosciuta. RTanti i ...... si costruisce attorno ad alcune "metafore ossessive": il mito dell'artista, il, la morte, la ... è realizzata utilizzando il letto che per anni aveva condiviso adcon i suoi fratelli; ... Casoria: lutto in città per la tragica morte di Francesco Lutto a Casoria per la morte di Francesco Caffarelli, 24 anni, militare della Guardia di Finanza. Il giovane svolgeva il proprio servizio fuori regione. Al momento non sono state ancora rese note le c ...