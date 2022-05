Ultimo episodio di Shetland 6 su Giallo il 26 maggio? Da giugno potrebbe cambiare la programmazione (Di giovedì 26 maggio 2022) Ultimo episodio di Shetland 6 su Giallo giovedì 26 maggio? Almeno è quanto si legge nella programmazione. Stasera il pubblico vedrà il terzo episodio inedito della sesta stagione e poi la serie crime britannica potrebbe prendersi una breve pausa. Prima di scendere in dettagli, ecco le anticipazioni sull’episodio in onda stasera: La corsa contro il tempo è aperta per catturare l’aggressore di Sandy prima che possa scappare dalle Shetland, mentre Lynda Morton si trova nei guai, quindi chiama disperatamente Perez per chiedere aiuto, offrendo in cambio un nome chiave per le sue indagini. Il sangue della recente effrazione fa emergere una corrispondenza del DNA che porta a un altro sospettato di omicidio e una ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)di6 sugiovedì 26? Almeno è quanto si legge nella. Stasera il pubblico vedrà il terzoinedito della sesta stagione e poi la serie crime britannicaprendersi una breve pausa. Prima di scendere in dettagli, ecco le anticipazioni sull’in onda stasera: La corsa contro il tempo è aperta per catturare l’aggressore di Sandy prima che possa scappare dalle, mentre Lynda Morton si trova nei guai, quindi chiama disperatamente Perez per chiedere aiuto, offrendo in cambio un nome chiave per le sue indagini. Il sangue della recente effrazione fa emergere una corrispondenza del DNA che porta a un altro sospettato di omicidio e una ...

