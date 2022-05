Ultime Notizie – De Mita, Mattarella: “Per lui democrazia processo inesauribile” (Di giovedì 26 maggio 2022) “La notizia della scomparsa di Ciriaco De Mita è motivo di grande tristezza. De Mita ha vissuto da protagonista una lunga stagione politica. Lo ha fatto con coerenza, passione e intelligenza, camminando nel solco di quel cattolicesimo politico che trovava nel popolarismo sturziano le sue matrici più originali e che vedeva riproposto nel pensiero di Aldo Moro. Il suo impegno politico ha sempre avuto al centro l’idea della democrazia possibile. Quella da costruire e vivere nel progressivo farsi della storia delle nostre comunità, della vita concreta delle persone, delle loro speranze e dei loro interessi”. Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nasceva -ricorda- da questa visione della democrazia come processo inesauribile l’attenzione per il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) “La notizia della scomparsa di Ciriaco Deè motivo di grande tristezza. Deha vissuto da protagonista una lunga stagione politica. Lo ha fatto con coerenza, passione e intelligenza, camminando nel solco di quel cattolicesimo politico che trovava nel popolarismo sturziano le sue matrici più originali e che vedeva riproposto nel pensiero di Aldo Moro. Il suo impegno politico ha sempre avuto al centro l’idea dellapossibile. Quella da costruire e vivere nel progressivo farsi della storia delle nostre comunità, della vita concreta delle persone, delle loro speranze e dei loro interessi”. Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio. “Nasceva -ricorda- da questa visione dellacomel’attenzione per il ...

