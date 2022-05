Ucraina | Mattarella | Continuare con pressione su Russia affinchè si arrivi a cessate il fuoco

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio 2022 "Abbiamo parlato della triste vicenda della guerra in. Secondo l'Italia, che partecipa alla condanna verso la Federazione Russa, bisognaa premere sulla, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' #algerino #russia #presidente #europa… - SoniaLaVera : RT @Stefani21565813: Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' Al momento la pressione la sentiamo noi..8… - Sbrn65 : RT @Stefani21565813: Ucraina, Mattarella: 'La Russia deve sentire la pressione dell'Europa' Al momento la pressione la sentiamo noi..8… - Yes2winC : RT @GabrieleCarrer: Il presidente Mattarella ha firmato i decreti di revoca “per indegnità” delle onorificenze a quattro cittadini russi le… - Raf17Pallotto : RT @Phastidio: Ha fatto tutto Giggino: dalla proposta di nomina nel 2020 a quella di revoca odierna. Del resto, chi avrebbe mai potuto imma… -

TGCOM

Roma, 26 maggio 2022 "Abbiamo parlato della triste vicenda della guerra in. Secondo l'Italia, che partecipa alla condanna verso la Federazione Russa, bisogna ...parole del Presidente...Ore 13.00 - 'Abbiamo parlato della triste vicenda della guerra della Russia all'. Ho fatto ... Lo ha detto il presidente Sergioin una dichiarazione dopo il colloquio con il presidente ... Ucraina, Mattarella: "La Russia deve sentire la pressione dell'Europa" Roma, 26 mag. (askanews) - Serve una pressione dell'Europa affinché la Federazione Russa accetti una tregua. Lo ha detto il presidente ...(LaPresse) La visita del presidente Tebboune "è il segno di una amicizia solida e straordinariamente importante per il partenariato strategico tra ...