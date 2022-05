Sulla futura stazione spaziale Axiom ci sarà un modulo tutto italiano (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Il prossimo futuro potrebbe vedere l'Italia portare nello spazio un modulo nazionale per la stazione spaziale Axiom. È quanto emerge da una intervista a Tejpaul Bhatia, Chief Revenue Officer della stessa Axiom, rilasciata all'AGI. Il recente memorandum di intesa firmato tra il Governo italiano – rappresentato dal Ministro Colao – e la società statunitense Axiom, che sta lavorando a una stazione spaziale che in futuro subentrerà alla stazione spaziale internazionale (ISS) ha aperto una serie di scenari assai rilevanti per l'esplorazione spaziale italiana e le sue ricadute in campo industriale, scientifico, tecnologico e geopolitico . “Il memorandum di intesa recentemente firmato ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Il prossimo futuro potrebbe vedere l'Italia portare nello spazio unnazionale per la. È quanto emerge da una intervista a Tejpaul Bhatia, Chief Revenue Officer della stessa, rilasciata all'AGI. Il recente memorandum di intesa firmato tra il Governo– rappresentato dal Ministro Colao – e la società statunitense, che sta lavorando a unache in futuro subentrerà allainternazionale (ISS) ha aperto una serie di scenari assai rilevanti per l'esplorazioneitaliana e le sue ricadute in campo industriale, scientifico, tecnologico e geopolitico . “Il memorandum di intesa recentemente firmato ...

