Steven Tyler ricade nel tunnel della droga: annullate alcune tappe del tour degli Aerosmith (Di giovedì 26 maggio 2022) Il frontman degli Aerosmith, Steven Tyler ricade nel brusco tunnel della droga e la band ha dovuto cancellare diverse tappe del tour, tra cui una in Italia. Gli Aerosmith si sono scusati con una dichiarazione ufficiale con i fan Steven Tyler ricade nel tunnel della droga e gli Aerosmith sono costretti a cancellare diverse tappe della loro tour a Las Vegas. Il frontman è ora in un centro di riabilitazione ed ha accettato di ricoverarsi volontariamente. La band si è scusata con una dichiarazione ufficiale con i fan e ha detto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Il frontmannel bruscoe la band ha dovuto cancellare diversedel, tra cui una in Italia. Glisi sono scusati con una dichiarazione ufficiale con i fannele glisono costretti a cancellare diverseloroa Las Vegas. Il frontman è ora in un centro di riabilitazione ed ha accettato di ricoverarsi volontariamente. La band si è scusata con una dichiarazione ufficiale con i fan e ha detto di ...

