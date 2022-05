Putin si prende la Bielorussia. "Fusione" per referendum: c'è già la data (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre sul campo di battaglia in Ucraina continua l'avanzata russa nel Donbass il Cremlino pianifica un'altra annessione, quella della Bielorussa. Neei piani di Vladimir Putin ci sarebbe infatti una "Fusione" del Paese guidato dal fedele alleato Lukashenko nella Federazione russa attraverso un referendum da istituire l'11 settembre, la data scelta per il possibile voto nel Donbass e Kherson, ma anche nell'Ossezia del Sud, regione georgiana filorussa. Una sorta di giornata dell'espansione russa. Del piano parla un articolo del sito indipendente russo Meduza che riporta fonti "di alto livello" del Cremlino. Il portavoce dell'opposizione bielorussa Franak Viacorka, scrive il Corriere della sera, fa notare rilanciando l'articolo che "è già in corso un'occupazione russa de facto" a Minsk e questo voto certificherebbe ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre sul campo di battaglia in Ucraina continua l'avanzata russa nel Donbass il Cremlino pianifica un'altra annessione, quella della Bielorussa. Neei piani di Vladimirci sarebbe infatti una "" del Paese guidato dal fedele alleato Lukashenko nella Federazione russa attraverso unda istituire l'11 settembre, lascelta per il possibile voto nel Donbass e Kherson, ma anche nell'Ossezia del Sud, regione georgiana filorussa. Una sorta di giornata dell'espansione russa. Del piano parla un articolo del sito indipendente russo Meduza che riporta fonti "di alto livello" del Cremlino. Il portavoce dell'opposizione bielorussa Franak Viacorka, scrive il Corriere della sera, fa notare rilanciando l'articolo che "è già in corso un'occupazione russa de facto" a Minsk e questo voto certificherebbe ...

Advertising

tempoweb : #Putin si prende la #Bielorussia. 'Fusione' per referendum: c'è già la data #russia #ucraina #donbass #lukashenko… - Luigi767718912 : RT @LaVitaDiUoz: Quindi la Lega prende soldi da Putin ? #atlantide - fargo6970 : @flaviafratello Che poi se l'Ucraina riconoscesse la perdita del Donbass e Crimea la guerra si fermerebbe subito so… - Isottina58 : @Agenzia_Ansa Certo ci vuole coraggio per fare questi video.... Ma veramente ci prende per scemi?... Ora che Putin… - smilypapiking : RT @LaVitaDiUoz: Quindi la Lega prende soldi da Putin ? #atlantide -