(Di giovedì 26 maggio 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta verso il mistero del male che Dio concede… - vaticannews_it : #PapaFrancesco salutando la manifestazione di ieri a Roma, “Scegliamo la Vita”, ricorda dopo la preghiera del Regin… - MassimoMasella : Non restare nella valle dell'afflizione. Sali in alto. Torna a respirare l'aria pura dello #Spirito. Immergiti nel… - KattInForma : Preghiera del mattino del 26 Maggio 2022: “Donami la Fede” - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? -

Intere regioni dell'Ucraina dell'Est eSud - quelle di Zaporizhia e Dnipropetrovsk - sono ... La nostrava a quei cittadini ucraini che si sono trovati nei territori occupati, perché per ...... sono stati espressi da Papa Francesco in un telegramma, a firmacardinale Pietro Parolin, ... Inoltre, 'assicura anche la suaper i defunti, i feriti e gli sfollati, nonché per quanti sono ...Alle 22.30 si vivrà il rito della chiusura del Quadro, mentre sarà elevata alla Vergine la preghiera che conclude la giornata ...Negli anni quaranta, fu protagonista e testimone, di uno dei fenomeni che caratterizzarono la vita Santa di Padre Pio da Pietrelcina, le “super febbri” che lo colpivano improvvisamente e dopo qualche ...