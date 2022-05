Nonna in attesa (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono una madre quasi settantenne di due donne fantastiche. Anche se loro non sembrano interessate ad avere figli presto, egoisticamente io scalpito per diventare Nonna perché... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono una madre quasi settantenne di due donne fantastiche. Anche se loro non sembrano interessate ad avere figli presto, egoisticamente io scalpito per diventareperché... Leggi

Advertising

FsSenni : RT @onaitsabes: Mia nonna di 88 anni ha il covid, riuscite a mettermi in contatto con qualche medico serio 'della nostra parte', che se no… - AlessioAntani : RT @onaitsabes: Mia nonna di 88 anni ha il covid, riuscite a mettermi in contatto con qualche medico serio 'della nostra parte', che se no… - mrzchm : RT @onaitsabes: Mia nonna di 88 anni ha il covid, riuscite a mettermi in contatto con qualche medico serio 'della nostra parte', che se no… - ruttodibosco : RT @onaitsabes: Mia nonna di 88 anni ha il covid, riuscite a mettermi in contatto con qualche medico serio 'della nostra parte', che se no… - LaPiramide__ : RT @onaitsabes: Mia nonna di 88 anni ha il covid, riuscite a mettermi in contatto con qualche medico serio 'della nostra parte', che se no… -