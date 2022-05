Mou si commuove, "Oggi è storia. Io resto a Roma" (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - "Io resto. Anche se arriva qualche voce, io voglio rimanere". Dopo la vittoria della Conference League Josè Mourinho ribadisce di voler continuare a guidare la Roma anche nella prossima stagione. "Ci sono tante cose che mi passano per la testa...". Fatica a trattenere le lacrime Josè Mourinho, dopo la vittoria della Conference League alla guida della Roma. Quinto trofeo continentale per lo Special One dopo Coppa Uefa e Champions col Porto, Champions con l'Inter ed Europa League col Manchester United. "Come ho detto ai ragazzi a Torino, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, qualificarci per l'Europa League, abbiamo fatto il nostro lavoro. Oggi era la storia, si trattava di scriverla oppure no. E l'abbiamo scritta", le parole del tecnico portoghese a Sky Sport. "La Conference League è una ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - "Io. Anche se arriva qualche voce, io voglio rimanere". Dopo la vittoria della Conference League Josè Mourinho ribadisce di voler continuare a guidare laanche nella prossima stagione. "Ci sono tante cose che mi passano per la testa...". Fatica a trattenere le lacrime Josè Mourinho, dopo la vittoria della Conference League alla guida della. Quinto trofeo continentale per lo Special One dopo Coppa Uefa e Champions col Porto, Champions con l'Inter ed Europa League col Manchester United. "Come ho detto ai ragazzi a Torino, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, qualificarci per l'Europa League, abbiamo fatto il nostro lavoro.era la, si trattava di scriverla oppure no. E l'abbiamo scritta", le parole del tecnico portoghese a Sky Sport. "La Conference League è una ...

Advertising

chiaramondi : #Mou si commuove, 'Oggi è storia. Io resto a #Roma' - davidefent : RT @giostuzzi: Mou che si commuove è bellissimo, da Special One a Nonno One è un passo meraviglioso. E senza ironia #RomaFeyenoord - infoitsport : Mou si commuove, 'Oggi è storia. Io resto a Roma' - LauraLupa10 : RT @ViaDellaLupa: Mou che piagne come un ragazzino dopo tutto quello che ha vinto impressiona e commuove #RomaFeyenoord #UECLfinal - giostuzzi : Mou che si commuove è bellissimo, da Special One a Nonno One è un passo meraviglioso. E senza ironia #RomaFeyenoord -