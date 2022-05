Monza-Pisa 2-1, D’Angelo: “Non meritavamo di perdere con due gol di scarto” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Non meritavamo di andar sotto di due gol perché abbiamo creato tante occasioni per pareggiarla. Il raddoppio è stato inaspettato e abbiamo pure rischiato di prendere il 3-0”. Lo ha detto l’allenatore del Pisa, Luca D’Angelo, dopo il ko per mano del Monza per 2-1 nella finale d’andata dei playoff di Serie B: “Abbiamo preso un palo e siamo andati due volte a tu per tu con il portiere. Abbiamo giocato come dovevamo e ora aspettiamo la gara di domenica. Mi aspetto che la squadra giochi come sa, perché può farcela. Lucca è arrivato a calciare in porta due o tre volte e vuol dire che il gol è lì che lo aspetta. I nostri tifosi? C’è un legame indissolubile tra loro e la squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Nondi andar sotto di due gol perché abbiamo creato tante occasioni per pareggiarla. Il raddoppio è stato inaspettato e abbiamo pure rischiato di prendere il 3-0”. Lo ha detto l’allenatore del, Luca, dopo il ko per mano delper 2-1 nella finale d’andata dei playoff di Serie B: “Abbiamo preso un palo e siamo andati due volte a tu per tu con il portiere. Abbiamo giocato come dovevamo e ora aspettiamo la gara di domenica. Mi aspetto che la squadra giochi come sa, perché può farcela. Lucca è arrivato a calciare in porta due o tre volte e vuol dire che il gol è lì che lo aspetta. I nostri tifosi? C’è un legame indissolubile tra loro e la squadra”. SportFace.

Advertising

PisaSC : I convocati di Monza-PISA?????? #Pisa #PisaSC #ForzaPisa #PisaMonza #Finale #Playoff - sportmediaset : Al Monza il primo round ma Berra tiene in corsa il Pisa con un gol in extremis #monza-pisa - PisaSC : Il Monza vince l'andata della finale dei Play-off. Monza wins the Play-off final first leg. #Pisa #PisaSC… - CaelB12 : RT @DiMarzio: #SerieB I Il @ACMonza batte 2-1 il @PisaSC: tutto aperto in vista della finale di ritorno dei #playoff - LNerazzura : RT @NoMoreLimone: Stasera si gioca il destino della Serie A dei prossimi anni. Da una parte il Pisa del fratello di Chiellini (filo Juve) e… -