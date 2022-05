Milano | molestie al Duomo | un altro arresto per le aggressioni di Capodanno

(Di giovedì 26 maggio 2022) C’è unper leavvenute nella notte diin piazza, a. Uno dei responsabili delle violenze sessuali denunciate nel corso dei festeggiamenti è Abdel Fatah, nato nel 2003 e residente a. Per lui i pm avevano chiesto la misura cautelare in carcere, rigettata dal gip e poi riconosciuta dal Riesame. Oggi, 26 maggio, anche il ricorso della difesa in Cassazione è stato bocciato, e l’è stato eseguito. L’inchiesta è portata avanti dalla squadra mobile di, e ha portato fino ad ora all’di tre maggiorenni, incluso Fatah. Almeno nove ragazze sarebbero state vittime di violenze sessuali nel corso dei festeggiamenti avvenuti nella notte di San Silvestro. Una ...

Uno dei responsabili delle violenze sessuali denunciate nel corso dei festeggiamenti è Abdel Fatah, nato nel 2003 e residente a. Per lui i pm avevano chiesto la misura cautelare in carcere, ...