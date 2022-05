Meno stato in Ita è un bene per la compagnia, con buona pace dei sovranisti (Di giovedì 26 maggio 2022) Se non si rischiasse qualche commento sarcastico verrebbe da dire che anche la sistemazione di Ita Airways con un socio forte è tra le questioni che il governo ha chiesto di accelerareContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 26 maggio 2022) Se non si rischiasse qualche commento sarcastico verrebbe da dire che anche la sistemazione di Ita Airways con un socio forte è tra le questioni che il governo ha chiesto di accelerareContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

borghi_claudio : @TerryBi1 @Marcella_IsBack Sono entrato in un partito che aveva il 3% e anche con le mie idee siamo arrivati al 32%… - capuanogio : Pare che alla fine #Mbappe si sia convinto a rinnovare con il #PSG invece ci andare al #RealMadrid. Pare che a conv… - aritgl : @Dio @kirikori Quando i padri sono peggio dei figli: il Suo é stato meno tranchant con Maria Maddalena. Comincio p… - RiRi02335129 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag Davide Rossi: meno stato nelle nostre vite è l’unico antidoto contro i rischi del regime sanitario https:/… - RiRi02335129 : @Capezzone @atlanticomag 'Lavoriamo per avere uno Stato meno invadente, che non possa più imporci un certo tipo di… -