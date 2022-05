Mattarella revoca quattro onorificenze a oligarchi russi “per indegnità” (Di giovedì 26 maggio 2022) Mikhail Vladimirovich Mishustin, premier della Federazione Russa, e Denis Manturov, Ministro dell’industria e del commercio, si sono visti ritirare per decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia. Il documento, firmato il 9 maggio scorso su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio (che nel 2020 aveva proposto entrambi i funzionari del Cremlino per la nomina), è entrato ieri in Gazzetta Ufficiale, diventando effettivo. Sono le prime onorificenze revocate a cittadini russi dallo scoppio della guerra in Ucraina. La revoca – come si legge nel testo ufficiale del decreto – è avvenuta “per indegnità”. Un secondo Decreto firmato da Mattarella – sempre su proposta della ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Mikhail Vladimirovich Mishustin, premier della Federazione Russa, e Denis Manturov, Ministro dell’industria e del commercio, si sono visti ritirare per decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergiol’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia. Il documento, firmato il 9 maggio scorso su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio (che nel 2020 aveva proposto entrambi i funzionari del Cremlino per la nomina), è entrato ieri in Gazzetta Ufficiale, diventando effettivo. Sono le primete a cittadinidallo scoppio della guerra in Ucraina. La– come si legge nel testo ufficiale del decreto – è avvenuta “per”. Un secondo Decreto firmato da– sempre su proposta della ...

