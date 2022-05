La pace di Salvini e Meloni (non sull’Ucraina). L’incontro al parco Rabin (Di giovedì 26 maggio 2022) Entrambi presenti all’inaugurazione dell’Area ludica donata dall’Ambasciata di Israele alla città di Roma nel centenario della nascita di Yitzhak Rabin, Matteo Salvini e Giorgia Meloni ritrovano per un attimo la sintonia e il sorriso. Ma solo su Israele e Ungheria, e non invece su Russia e armi. «Io dove c’è Israele ci sono perché per me è esempio di democrazia, di libertà, di accoglienza, di tolleranza, di convivenza di popoli e fedi. Quando vado a Gerusalemme o Tel Aviv vedo il futuro. Senza se e senza ma con Israele» afferma senza titubare Salvini. «La mia presenza qui è un elemento di amicizia con l’ambasciatore, con la comunità ebraica di Roma, con lo Stato d’Israele» conferma Meloni. Che aggiunge: «La figura di Rabin, uno statista, un uomo di pace cui è dedicato ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Entrambi presenti all’inaugurazione dell’Area ludica donata dall’Ambasciata di Israele alla città di Roma nel centenario della nascita di Yitzhak, Matteoe Giorgiaritrovano per un attimo la sintonia e il sorriso. Ma solo su Israele e Ungheria, e non invece su Russia e armi. «Io dove c’è Israele ci sono perché per me è esempio di democrazia, di libertà, di accoglienza, di tolleranza, di convivenza di popoli e fedi. Quando vado a Gerusalemme o Tel Aviv vedo il futuro. Senza se e senza ma con Israele» afferma senza titubare. «La mia presenza qui è un elemento di amicizia con l’ambasciatore, con la comunità ebraica di Roma, con lo Stato d’Israele» conferma. Che aggiunge: «La figura di, uno statista, un uomo dicui è dedicato ...

Advertising

stanzaselvaggia : Salvini: un uomo di pace. - GiovaQuez : Salvini: 'Se qualcuno ha paura della pace non ha nulla a che fare con me e con la Lega'. La difesa è (quasi) sempre… - Ariachetira : #Bersani: '#Conte sta cercando di dare un profilo al M5S orientato alla pace, ambientalista, in mezzo a mille diffi… - luciotirinnanzi : RT @formichenews: @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni ritrovano la pace (ma non sull’Ucraina né sulle armi). Ecco cosa hanno detto a @lucioti… - formichenews : @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni ritrovano la pace (ma non sull’Ucraina né sulle armi). Ecco cosa hanno detto a… -