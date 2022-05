Advertising

vaticannews_it : #Kiev, su invito del sindaco, una delegazione interreligiosa internazionale si è recata nella capitale ucraina per… - ManolitoSchutz2 : RT @vaticannews_it: #Kiev, su invito del sindaco, una delegazione interreligiosa internazionale si è recata nella capitale ucraina per invo… - jornalistavitor : RT @alesmonteduro: La mia intervista a @TodayTv2000 sulla realtà dell’#Ucraina dopo il mio viaggio nel Paese. Una chiacchierata con @andrea… - putino : Il primate della Chiesa ortodossa ucraina (OCU), metropolita Epifanio , ha fatto appello ai capi delle altre Chiese… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #Kiev, su invito del sindaco, una delegazione interreligiosa internazionale si è recata nella capitale ucraina per invo… -

Agenzia ANSA

Il capo dellascismatica ortodossaEpifanio ha annunciato che è stato chiesto al patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, e ai capi delle chiese locali di rimuovere dall'incarico il ......paura dovrebbe scatenarla il pericolo di un conflitto mondiale conseguente alla guerra in. "... Laortodossa russa invece è inevitabilmente legata allo stato russo per eredità bizantina. "... La chiesa ucraina chiede rimozione Kirill dal suo incarico - Europa (ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il capo della Chiesa scismatica ortodossa ucraina Epifanio ha annunciato che è stato chiesto al patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, e ai capi delle chiese locali ...E riguardo a pedofilia e Chiesa dice: “Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi.