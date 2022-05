Kiev punta il dito contro la Nato: “Non fa nulla di fronte all’aggressione della Russia” (Di giovedì 26 maggio 2022) Kiev – La Nato non fa nulla di fronte all’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. L’accusa arriva dal capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba. “Vediamo la Nato come un’alleanza, come un’istituzione messa da parte e che non fa assolutamente nulla”, ha affermato Kuleba al World Economic Forum di Davos, lodando al contrario l’Unione europea per aver preso decisioni “rivoluzionarie” a sostegno di Kiev. Quanto ai negoziati con la Russia, “non abbiamo precondizioni per una ripresa. Emozionalmente è doloroso sedersi al tavolo con loro dopo le atrocità commesse dalle truppe russe in Ucraina ma siamo pronti a controllare le nostre emozioni se questo significa ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022)– Lanon fadinei confronti dell’Ucraina. L’accusa arriva dal capodiplomazia ucraina, Dmytro Kuleba. “Vediamo lacome un’alleanza, come un’istituzione messa da parte e che non fa assolutamente”, ha affermato Kuleba al World Economic Forum di Davos, lodando al contrario l’Unione europea per aver preso decisioni “rivoluzionarie” a sostegno di. Quanto ai negoziati con la, “non abbiamo precondizioni per una ripresa. Emozionalmente è doloroso sedersi al tavolo con loro dopo le atrocità commesse dalle truppe russe in Ucraina ma siamo pronti allare le nostre emozioni se questo significa ...

