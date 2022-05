Kate Moss sbugiarda Amber Heard: 'Johnny Depp mai violento con me' (Di giovedì 26 maggio 2022) Kate Moss difende Johnny Depp nel processo intentato dall'attore contro l'ex moglie Amber Heard. La top model britannica ha smentito che il suo ex compagno l'abbia spinta giù da una scala durante una ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)difendenel processo intentato dall'attore contro l'ex moglie. La top model britannica ha smentito che il suo ex compagno l'abbia spinta giù da una scala durante una ...

Advertising

BesideYouAsh_ : Kate Moss che difende ancora una volta Johnny Depp e, lui alla fine sorride mentre la sta ascoltando. Kate Moss ha… - xoxoblds : RT @vampiredxpp: non mi riprenderò mai da Johnny Depp che, nel 2022, sorride guardando Kate Moss nello schermo che testimonia a favore suo,… - martiveroo : RT @_ThousandLeaves: Kate Moss be like: ENTRO SPACCO ESCO CIAO #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppVsAmberHeard - martiveroo : RT @vampiredxpp: e comunque, i 2 minuti di Kate Moss sono stati i due minuti più entusiasmanti della mia vita. LE HA DATO DELLA BUGIARDA DA… - dolcechiara3 : RT @biceportinari: 'Johnny Depp chiama a testimoniare Kate Moss' #JohnnyDeppvsAmberHeard -