F1, la Ferrari potrebbe fare la differenza a Montecarlo: la parte ibrida del motore è il punto di forza (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono giorni nei quali si è tanto parlato del motore della Ferrari, considerato il problema originatosi nel corso del GP di Spagna di F1 sulla monoposto di Charles Leclerc. Il ritiro del ragazzo del Principato ha posto l'accento sull'affidabilità della power unit soprattutto per possibili penalità. Tuttavia, in vista del GP di Montecarlo, si può guardare con ottimismo a quel che sarà per le caratteristiche del propulsore "Superfast" di Maranello. La pista di Monaco potrebbe essere favorevole alla F1-75 perché macchina dotata di tanta deportanza e capace di andare molto forte in curva, specie quelle più lente. E poi c'è un punto di forza proprio nel motore. Come evidenziato da Motorsport.com, la power unit della Ferrari ha una peculiarità nella gestione ...

