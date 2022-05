Ex concorrente del Grande Fratello diventa mamma: l’annuncio sui social (Di giovedì 26 maggio 2022) In un post pubblicato, su Instagram, un’ex concorrente del Grande Fratello ha comunicato ai suoi fan di essere diventata mamma. Chi è l’ex gieffina diventata mamma? Mary Falconeri ha partecipato al Grande Fratello 14, condotto da Alessia Marcuzzi. Sebbene la diretta interessata sia sparita dal mondo dello spettacolo, sui social è molto attiva. L’ex gieffina è felicemente sposata con Giuseppe Schiavello. A Dicembre 2021, Falconeri ha annunciato con un post di essere in dolce attesa. Nella giornata di mercoledì 25 maggio, Mary ha mostrato in alcune stories i momenti prima del parto. Successivamente Mary Falconeri ha annunciato la nascita della sua prima figlia: “25 maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 26 maggio 2022) In un post pubblicato, su Instagram, un’exdelha comunicato ai suoi fan di essereta. Chi è l’ex gieffinata? Mary Falconeri ha partecipato al14, condotto da Alessia Marcuzzi. Sebbene la diretta interessata sia sparita dal mondo dello spettacolo, suiè molto attiva. L’ex gieffina è felicemente sposata con Giuseppe Schiavello. A Dicembre 2021, Falconeri ha annunciato con un post di essere in dolce attesa. Nella giornata di mercoledì 25 maggio, Mary ha mostrato in alcune stories i momenti prima del parto. Successivamente Mary Falconeri ha annunciato la nascita della sua prima figlia: “25 maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro ...

