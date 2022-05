De Mita si congeda dopo 94 anni in campo | amico di Mattarella e papa Francesco

(Di giovedì 26 maggio 2022) Qualche tempo fa aveva parlato di politica internazionale faccia a faccia con. Ma, dicono i bene informati, il confronto era stato più profondo, sfiorando anche temi personali, come i percorsi religiosi, umani e, ovviamente, politici. Perché a 94, compiuti il 2 febbraio, Ciriaco De, leader della Democrazia cristiana, ex presidente del Consiglio, svariate volte ministro e parlamentare europeo, è morto restando ancora in: da sindaco, eletto con l`Unione di centro, di Nusco, il paese dell`Irpinia che gli aveva dato i natali nel 1928. Con il presidente della Repubblica, Sergio, l`amicizia durava da una vita e dal Quirinale, aveva rivelato la figlia Antonia, era giunta una telefonatal`operazione, a febbraio, per la frattura al ...

C'è chi ha detto che la Prima Repubblica non sia mai finita e in qualche modo è stato vero per De Mita, lontano dalla politica nazionale già dall'inizio del millennio eppure sempre presente e ... De Mita si congeda dopo 94 anni in campo, amico di Mattarella e Francesco De Mita era stato sottoposto a febbraio scorso a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. De Mita stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la fra ...Proviamo a scrivere della morte di De Mita senza farlo incavolare. Missione impossibile: detestava i necrologi, e i politici che se li annodavano al collo come una cravatta. Non amava i funerali, e co ...