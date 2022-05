Da Caserta a Milano per suonare alla reunion tra Fedex e J-Ax (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSuoneranno nella band che accompagnerà Fedez e J-Ax nella reunion prevista dopo la riappacificazione per il 28 giugno prossimo a piazza Duomo a Milano, in un evento, intitolato “Love Mi” che si preannuncia di primo piano per il panorama musicale italiano, e che sarà trasmesso live su Italia 1. Una soddisfazione doppia per Cristian Capasso e Carmine Landolfi, in arte B-Dog, perché non è facile emergere venendo da Caserta, e se ci si riesce è proprio per via di un talento e di una competenza fuori dall’ordinario. Entrambi Casertani, Cristian, 31 anni, è originario del capoluogo, Landolfi di Succivo, il primo bassista, il secondo batterista: sono loro in pratica a dare il ritmo alla band. “E’ una bella soddisfazione potersi esibire davanti a migliaia di persone e per di più in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSuoneranno nella band che accompagnerà Fedez e J-Ax nellaprevista dopo la riappacificazione per il 28 giugno prossimo a piazza Duomo a, in un evento, intitolato “Love Mi” che si preannuncia di primo piano per il panorama musicale italiano, e che sarà trasmesso live su Italia 1. Una soddisfazione doppia per Cristian Capasso e Carmine Landolfi, in arte B-Dog, perché non è facile emergere venendo da, e se ci si riesce è proprio per via di un talento e di una competenza fuori dall’ordinario. Entrambini, Cristian, 31 anni, è originario del capoluogo, Landolfi di Succivo, il primo bassista, il secondo batterista: sono loro in pratica a dare il ritmoband. “E’ una bella soddisfazione potersi esibire davanti a migliaia di persone e per di più in ...

Advertising

UE_ED_Caserta : RT @europainitalia: ??#SavetheDate Da 30/05 a 1/06 a #Milano si terrà il General Meeting degli Europe Direct dei paesi dell'????:persone da… - oceangruvia : io sfortunata come sempre : io abito in un paese in provincia di NAPOLI e quindi non riuscivo ad arrivare a CASERT… - Moraine81 : @catenaaurea66 @Palazzo_Chigi Io e mia suocera abbiamo ricevuto anche noi solo quello di maggio (io insegno a Milano, lei a Caserta) - JPGotier : @uniteicasati Ha fatto una storia dal parrucchiere ovviamente in provincia di Caserta no Milano - giannigosta : ROMA, NAPOLI, MILANO, TORINO E ORA CASERTA, IL 7 GIUGNO, IL LIBRO DI VINCENZO D’ANNA “IL LIBERALISMO PERDUTO”- -