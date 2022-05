Coronavirus, 20.322 casi e 94 morti. Ricoveri ancora in calo, il tasso di positività è al 10% (Di giovedì 26 maggio 2022) Il bollettino del 26 maggio 2022 Nelle ultime 24 ore i decessi da Coronavirus segnalati in Italia sono 94: il numero delle morti causate dal virus diminuisce dunque di 10 unità rispetto a ieri, quando i morti registrati si erano attestati a quota 114. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 166.358. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +20.322 positivi. Sono 754.988 gli attualmente positivi nel Paese, mentre il tasso di positività sale di +0,6% e si attesta al 10%. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia sono 5.782 (-187), mentre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 262; rispetto a ieri, si registra dunque un ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Il bollettino del 26 maggio 2022 Nelle ultime 24 ore i decessi dasegnalati in Italia sono 94: il numero dellecausate dal virus diminuisce dunque di 10 unità rispetto a ieri, quando iregistrati si erano attestati a quota 114. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 166.358. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +20.322 positivi. Sono 754.988 gli attualmente positivi nel Paese, mentre ildisale di +0,6% e si attesta al 10%. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia sono 5.782 (-187), mentre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 262; rispetto a ieri, si registra dunque un ...

