Chiellini, futuro in MLS: firmerà con il Los Angeles FC (Di giovedì 26 maggio 2022) A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport', aggiungendo che l'accordo sarà di 18 mesi. Il centrale si trasferirà quindi in California a fine giugno per disputare la seconda parte di stagione. In questi ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 26 maggio 2022) A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport', aggiungendo che l'accordo sarà di 18 mesi. Il centrale si trasferirà quindi in California a fine giugno per disputare la seconda parte di stagione. In questi ...

