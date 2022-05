Advertising

LegaSalvini : Matteo #Micheli: Le priorità ora sono il lavoro e il contrasto agli effetti del caro energia. Con questo provvedime… - OperaFisista : Caro gasolio: pescherecci Fiumicino fermi in porto - Cronaca - ANSA - italiaserait : Anzio, nuovo stop pescherecci per il caro gasolio - LaGazzettaWeb : Monopoli, ferma in banchina flotta pugliese contro il caro gasolio - GiorgioAntonel1 : RT @uzupetru: ??????OTTIMA NOTIZIA, RIPOPOLIAMO I MARI Caro gasolio, stop ai pescherecci: mancherà il pesce sulle tavole dei ristoranti #omni… -

Come preannunciato ieri sera, tutti fermi da oggi all'ormeggio nel porto canale gli oltre venti pescherecci, oltre alle imbarcazioni da piccola pesca, di Fiumicino. Contro ile le problematiche della categoria, anche la prima marineria nel Lazio per quantitativo di pescato e la seconda per numero di imbarcazioni dopo Anzio, è entrata infatti di nuovo in stato ...Ilferma in banchina la flotta dei pescherecci pugliesi costretti a navigare in perdita o a tagliare le uscite favorendo le importazioni di pesce straniero. E' quanto denuncia Coldiretti ...Come preannunciato ieri sera, tutti fermi da oggi all'ormeggio nel porto canale gli oltre venti pescherecci, oltre alle imbarcazioni da piccola pesca, di Fiumicino. (ANSA) ...Il caro gasolio ferma in banchina la flotta dei pescherecci pugliesi costretti a navigare in perdita o a tagliare le ...