Agente Mario Rui | «Chi dice che perderà il posto con Olivera mi fa ridere»

(Di giovedì 26 maggio 2022)Rui: «Chicheilpermi fa». Le parole del procuratore del portoghese L’diRui,Giuffredi, ha parlato a 1 Station Radio del suo assistito. Le sue dichiarazioni: «ChicheRui rischia ilmi faperché estremizza tutto. È arrivato un terzino e ora subito si dà per scontato che gli tolga il. Io vi ricordo cheRui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha fatto una stagione strepitosa. Con estremo rispetto per, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid». L'articolo ...

