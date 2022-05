Vangelo di oggi, mercoledì 25 Maggio 2022: Gv 16,12-15 | Commento di Papa Francesco (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di mercoledì 25 Maggio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso”. “Qual è allora l’azione dello Spirito Santo per guidarci alla verità? Anzitutto, ricorda e imprime nei cuori dei credenti le parole che L'articolo Vangelo di oggi, mercoledì 25 Maggio 2022: Gv 16,12-15 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi25, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso”. “Qual è allora l’azione dello Spirito Santo per guidarci alla verità? Anzitutto, ricorda e imprime nei cuori dei credenti le parole che L'articolodi25: Gv 16,12-15diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Vangelo di oggi, mercoledì 25 Maggio 2022: Gv 16,12-15 | Commento di Papa Francesco - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Mercoledì 25 Maggio 2022: ‘Lo Spirito della verità vi guiderà..’: Il Van… - codeale : «Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito… - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Mercoledì 25 Maggio 2022: ‘Lo Spirito della verità vi guiderà..’: Il Van… - AdpTeresa : Spirito Santo di ispirare te e i giovani ad essere testimoni gioiosi del Vangelo. Rivivi la tua giornata. CLICK TO… -