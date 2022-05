Ultime Notizie Roma del 25-05-2022 ore 13:10 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco studio Un diciottenne Ferruzzi in una scuola elementare di uvalde Texas e spara all’impazzata il bilancio di 21 morti di cui 19 bambini il presidente biden parla gli americani sono stanco dobbiamo agire sulle armi queste carneficine avvengono soltanto negli Stati Uniti giovanissimo killer che ha sparato la nonna prima di entrare nazione è stato ucciso dalla Polizia ho il cuore affranto prego per i bambini per gli adulti uccisi le loro famiglie tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle Armi impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere ha detto Papa Francesco e dal 24 febbraio segretario del commissario per i diritti del parlamento ucraino ricevuto richieste di cercare 1918 bambini scomparsi La maggior parte di loro sono delle regioni di Dones compresa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco studio Un diciottenne Ferruzzi in una scuola elementare di uvalde Texas e spara all’impazzata il bilancio di 21 morti di cui 19 bambini il presidente biden parla gli americani sono stanco dobbiamo agire sulle armi queste carneficine avvengono soltanto negli Stati Uniti giovanissimo killer che ha sparato la nonna prima di entrare nazione è stato ucciso dalla Polizia ho il cuore affranto prego per i bambini per gli adulti uccisi le loro famiglie tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle Armi impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere ha detto Papa Francesco e dal 24 febbraio segretario del commissario per i diritti del parlamento ucraino ricevuto richieste di cercare 1918 bambini scomparsi La maggior parte di loro sono delle regioni di Dones compresa ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - junews24com : Pjaca Juve, rebus riscatto: Torino orientato verso questa decisione. Cosa succede - - zazoomblog : Ultime Notizie – Draghi: “Italia sia guida Ue per contrasto a mafie” - #Ultime #Notizie #Draghi: #“Italia - alanford892 : RT @LUIGIVACCARO5: Crisi alimentare sempre più concreta: dal WFP all'Ue appello a Mosca per sbloccare i porti - 25-05-2022 PERCHÉ LA RUSSI… - Peppezappulla : RT @ilcupo_m: Joe Biden pronto alla guerra con la Cina: “Interveniamo se tocca Taiwan”. Conflitto mondiale in arrivo? Questo soggetto è da… -