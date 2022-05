Ucraina: l’appello a Mattarella per i tir umanitari multati (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nei giorni scorsi sono stati multati dalle autorità austriache i volontari della coop “Budoni soccorso” che trasportavano sui loro tir beni di prima necessità alle popolazioni dell’Ucraina. Anas Italia, cui la cooperativa è affiliata, ha dunque deciso di lanciare un appello al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a questo riguardo. La responsabile della missione Giulia Dau, appena tornata dall’Ucraina, tenterà di consegnare a Mattarella una lettera che vuole essere un appello affinché sia il Presidente stesso ad intervenire in questa vicenda. La multa La multa è stata erogata in Austria, sulla strada del ritorno dall’Ucraina. È stato richiesto al tir di pagare una sanzione di 1.600 euro per evitare il sequestro del mezzo. Così ha fatto il presidente della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nei giorni scorsi sono statidalle autorità austriache i volontari della coop “Budoni soccorso” che trasportavano sui loro tir beni di prima necessità alle popolazioni dell’. Anas Italia, cui la cooperativa è affiliata, ha dunque deciso di lanciare un appello al Presidente della Repubblica Italiana Sergioa questo riguardo. La responsabile della missione Giulia Dau, appena tornata dall’, tenterà di consegnare auna lettera che vuole essere un appello affinché sia il Presidente stesso ad intervenire in questa vicenda. La multa La multa è stata erogata in Austria, sulla strada del ritorno dall’. È stato richiesto al tir di pagare una sanzione di 1.600 euro per evitare il sequestro del mezzo. Così ha fatto il presidente della ...

