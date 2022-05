Ruby ter: pm Milano, 'patrimonio ingente Karima, corrotta per non parlare' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Ruby fu fatta volare in Messico per non testimoniare contro Silvio Berlusconi, il suo silenzio è stato pagato con molte banconote da 500 euro. Lo sostiene il pm di Milano Luca Gaglio che insieme al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta svolgendo la seconda udienza della requisitoria del processo Ruby ter che vede imputato l'ex premier e altri 28 accusati, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Nel ricostruire tutti i passaggi di denaro a Karima El Mahroug, la pubblica accusa sottolinea il "ruolo riciclatorio di Luca Risso", ex compagno della giovane di origine marocchina. Si ricorda l'agenda sequestrata a Ruby nel gennaio 2011 "con annotate le promesse di 4,4 milioni da Berlusconi" e l'atteggiamento della ragazza che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) -fu fatta volare in Messico per non testimoniare contro Silvio Berlusconi, il suo silenzio è stato pagato con molte banconote da 500 euro. Lo sostiene il pm diLuca Gaglio che insieme al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta svolgendo la seconda udienza della requisitoria del processoter che vede imputato l'ex premier e altri 28 accusati, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Nel ricostruire tutti i passaggi di denaro aEl Mahroug, la pubblica accusa sottolinea il "ruolo riciclatorio di Luca Risso", ex compagno della giovane di origine marocchina. Si ricorda l'agenda sequestrata anel gennaio 2011 "con annotate le promesse di 4,4 milioni da Berlusconi" e l'atteggiamento della ragazza che ...

