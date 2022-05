Renzi: «Al via una raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dal 15 giugno partirà ufficialmente la petizione. E arrivano le critiche: per Conte, Renzi è un «Robin Hood al contrario» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dal 15 giugno partirà ufficialmente la petizione. E arrivano le critiche: per Conte,è un «Robin Hood al contrario»

Advertising

petergomezblog : Alla scuola di politica della Lega interviene Renzi ma il - AlbertoVolpi3 : @dariodangelo91 @BimbiMeb Qualcuno ci spera! Ma sono pochi! E saranno ancora meno dopo le elezioni del 23! Lasciamo… - parrilla68 : @pasha971 @matteosalvinimi Infatti si è suicidato. Sarà il nome che porta sfiga? Con come hanno avuto la possibilit… - paoloferrarelli : RT @DavideR46325615: Matteo Renzi lancia la raccolta firme per abolire il Reddito Di Cittadinanza. Mica per abolire il vitalizio ai condann… - alkhimiyah : RT @DavideR46325615: Matteo Renzi lancia la raccolta firme per abolire il Reddito Di Cittadinanza. Mica per abolire il vitalizio ai condann… -