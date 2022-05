Advertising

webecodibergamo : Pazienti dializzati, San Giovanni Bianco apripista con i «case manager» - amolivenews : Ancora criticità per il servizio dialisi del San Francesco Caracciolo. Dai pazienti della struttura giungono notiz… -

L'Eco di Bergamo

... che inoltre spiega come 'fino a poche a poche settimane fa, il trasporto di questiera ... Di fatto, dunque, l'Asrem sta lasciando a piedi idell'intera regione colpiti da Covid, ...'Fino a poche settimane fa, - dice Greco - il trasporto di questiera garantito tramite ... Di fatto, dunque, l'Asrem sta lasciando a piedi idell'intera regione colpiti da Covid, ... Pazienti dializzati, San Giovanni Bianco apripista con i «case manager» può sottoporsi a dialisi solo nell’hub regionale. Si tratta di pazienti spesso anziani, non autosufficienti con fragilità marcate e, per questo, non in grado di raggiungere autonomamente il centro ...Un approccio diretto e individualizzato con i pazienti dializzati, che possono trovare nell’infermiere un punto di riferimento sicuro e specializzato per i loro bisogni complessi. Ma anche un ...